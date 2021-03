Argenta embrasse le "beyond banking" avec Cake

La banque de 2021 se matérialise autant sous la forme d’une agence qu’elle ne se consomme sous forme d’app. L’interface mobile est aujourd’hui un outil indispensable dont les banques ont besoin pour se développer et sur lequel elles jouent toujours davantage pour marquer leur différence . En Belgique, les pionnières sont Belfius et KBC, mais les autres établissements fourbissent également leurs armes.

"Nos quelque 45.000 utilisateurs récupèrent en moyenne un montant de 11 euros par an, mais les plus actifs peuvent dépasser les 1.000 euros."

Ce mercredi, c’est Argenta qui annonce la conclusion d’un partenariat avec Cake, la fintech lancée par Davy Kestens, déjà fondateur de Sparkcentral. La solution de cashback sera automatiquement intégrée à l’application Argenta à partir de cet été. Elle permettra à ses clients qui le souhaitent de récupérer de petits montants lors de leurs achats chez une cinquantaine de partenaires parmi lesquels figurent Foodmaker, Ava, Lukoil ou encore Torfs. "Nos quelque 45.000 utilisateurs récupèrent en moyenne un montant de 11 euros par an, mais il y a de grosses disparités", explique Davy Kestens. Les plus actifs engrangent même plus de 1.000 euros sur une année.