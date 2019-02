Argenta n'obtient pas l'annulation de la transposition de la garantie européenne des dépôts

La banque d'épargne Argenta avait introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle contre la transposition de la directive européenne sur le système de garantie des dépôts. Elle critiquait l'augmentation du pourcentage de contribution, l'effet rétroactif, et un argent ne profitant qu'à l'État.

La banque déplorait l'effet rétroactif de cette disposition qui rendait, entre autres, la taxe bancaire encore plus coûteuse. Elle ajoutait également que cet argent profitait uniquement aux caisses de l'État et non au fonds qu'il est censé alimenter.