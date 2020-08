Argenta prend le virage des services payants

Les formules qui seront retenues pour ces nouveaux comptes sont toujours qualifiées de "work in progress". Ce n’est qu’à la fin de l’année que la banque décidera des fonctionnalités dont jouira chacune de ces formules et le prix qui sera facturé aux clients. Dans les documents de travail qu’un vent favorable nous a fait parvenir, il est question de deux packages facturés à hauteur de 3 ou 5 euros par mois qui donneront droit à deux cartes de crédit dont les plafonds de dépenses seront plus élevés que dans la version gratuite. La formule la plus chère comprendra également une assurance en cas de problèmes liés à des achats en ligne ou d’annulation de billets ou de voyages.