Argenta remet en service la moitié de ses distributeurs automatiques

Après une analyse de risques étendue, et en concertation avec ses agents, Argenta a entre-temps décidé de réactiver un peu plus de la moitié de ses distributeurs, précise la banque dans un communiqué ce vendredi soir. "Début décembre au plus tard, les distributeurs seront à nouveau opérationnels pour les retraits d'argent et autres transactions telles que l'actualisation des données d'identité et la modification du code PIN."