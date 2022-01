Avec AXA Banque dans son escarcelle, Crelan se tourne vers l'avenir

Philippe Voisin, le CEO de Crelan, peut avoir le sourire: l'acquisition d'AXA Banque est entérinée et il peut maintenant se tourner vers l'avenir.

Crelan a finalisé l'acquisition d'AXA Banque Belgique deux ans après l'annonce de l'opération. Il faudra encore deux années de plus pour que cette fusion soit opérationnelle.

"Nous sommes un peu l'Union Saint-Gilloise bancaire. Nous avons de très bons joueurs, un excellent entraîneur, mais des infrastructures vieillissantes. Avec ce deal, nous allons accéder à la Ligue des Champions!" Luc Versele, le président du conseil d'administration de Crelan, emploie la métaphore footballistique pour commenter l'acquisition d'AXA Banque Belgique.

En gestation depuis presque deux ans et demi, l'opération a finalement reçu l'aval des régulateurs dans les derniers jours de 2021. "Un soulagement" pour le président, qui se félicite d'avoir pu saisir cette "opportunité unique". Crelan va devenir la cinquième banque du royaume, loin derrière le "Big Four" (BNPP Fortis, KBC, Belfius, ING), mais devant les autres "petites" institutions, dont Argenta au premier chef. Avec un bilan de 53,3 milliards d'euros, 1,6 million de clients, un résultat net de 115 millions d'euros et 847 agences à travers le pays, la coopérative entre, en effet, dans une nouvelle dimension.

691 millions d'euros Crelan a déboursé 691 millions d'euros, dont 611 millions en espèces, pour acquérir AXA Banque Belgique.

Réseau éléphantesque

La question du réseau d'agences est brûlante à une époque où les clients s'en détournent de plus en plus au vu des possibilités offertes par la banque numérique. Celle-ci ne sera toutefois pas tranchée directement, a temporisé le CEO et architecte de la transaction Philippe Voisin. "La fusion juridique des deux entités va prendre 27 mois. Pendant ce laps de temps, nous n'avons tout simplement pas la possibilité de fusionner les agences", explique-t-il.

"Il y aura évidemment un regroupement des agences, mais il n'interviendra pas tout de suite", embraie Luc Versele. Concrètement, les enseignes Crelan et AXA Banque, qui sont quasi totalement dans le giron d'agents indépendants, vont donc encore coexister pendant plus de deux ans. La transformation des usages et le contexte pandémique contribuent cependant déjà à réduire le nombre de bureaux des deux banques.

Avènement compliqué

Le coronavirus est aussi une des raisons avancées par les deux dirigeants pour expliquer le retard accumulé pour finaliser ce rachat. Pendant des mois, les rumeurs se sont accumulées quant à des problèmes relatifs au financement de l'opération et aux infrastructures IT, entre autres.

"Le projet n'a jamais été remis en question économiquement", répond Luc Versele. Pour ce qui concerne l'informatique, la banque coopérative a effectivement du pain sur la planche, "mais cela aurait été le cas aussi sans l'acquisition", tempère Philippe Voisin. Crelan prévoit ainsi d'investir pas moins de 181 millions d'euros pour la migration et l'intégration des systèmes des deux institutions, d'une part, et la modernisation de ses équipements, d'autre part.

"C'est plus important pour nous de bien faire notre métier que d'être le numéro 1." Philippe Voisin CEO de Crelan

Un autre élément qui a retardé l'approbation du deal est sa complexité. En plus du rachat d'AXA Banque par Crelan, le dossier comprend aussi le transfert de Crelan Insurance vers AXA ainsi qu'un accord de distribution de produits AXA via les agences Crelan.

De plus, trois régulateurs étaient impliqués dans la procédure. "C'est la première fois qu'une banque 100% belge, supervisée par la BNB, met la main sur une banque sous la tutelle de la BCE", se félicite Philippe Voisin.

De quoi donner encore plus d'appétit à Crelan? "Non, c'est plus important pour nous de bien faire notre métier que d'être le numéro 1", répond le CEO. "Il ne reste plus qu'à construire cette cinquième banque belge!"

Avec un ratio total capital de 18,8% et un CET1 de plus de 15%, Crelan est confiante dans l'avenir de sa nouvelle structure. "Avec les moyens en notre disposition, je suis convaincu que nous allons réussir notre transformation", conclut Philippe Voisin.