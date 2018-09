BNP Paribas Fortis pâtit de la situation turque

"Dans un climat international très volatile et malgré la pression résultant des taux d'intérêt toujours faibles, nous avons réussi à maintenir à niveau nos revenus et avons poursuivi notre rôle de financement tant auprès des particuliers que des entreprises." L'histoire comporte toutefois un mais...

Le résultat net s'établit donc à 934 millions d'euros (+0,3%). Si on tient compte d'éléments exceptionnels, ce résultat chute certes de 11%. Parmi ces éléments, citons la débâcle de la livre turque. Rappelons que la banque belge détient directement ou indirectement la moitié de sa consoeur turque, TEB.

Les revenus s'établissent à 4,1 milliards d'euros (+0,7%) dans un climat où les marges d'intérêts restent sous pression et où les coûts ont augmenté de 1,5%. La stabilité des revenus est due à la forte croissance malgré tout des activités en Turquie, compensée par des revenus moindres en Belgique et au Luxembourg. En Belgique, les revenus reculent de 3,7%. BNP Paribas Fortis explique ce recul par les faibles marges sur les dépôts, des taux bas et les maigres commissions financières.