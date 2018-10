BNP Paribas Fortis planifie la mise en congé d'un cadre sur six

Un cadre de direction sur six a reçu une proposition, un "early departure plan". Dans la première banque du pays, le nombre de managers ne baisse pas aussi vite que le reste des effectifs…

Les cadres concernés sont appelés à signer pour un départ d’ici à fin 2020 . La première banque du pays compte actuellement quelque 1.200 cadres de direction. D’ici deux ans, elle aura donc vu partir un manager sur six. En tout, BNP Paribas Fortis emploie 13.000 équivalents temps plein.

Selon nos informations, la proposition de départ anticipé (en interne, on dit "early departure plan", EDP) présente des conditions comparables à celles proposées lors du plan précédent, en 2014, pour lequel 265 cadres avaient signé. À savoir: avoir au moins 57 ans et 20 ans d’ancienneté.

Le mécanisme reste lui aussi le même: le cadre perçoit 50% de sa rémunération fixe (complétée par une allocation de l’Onem, dite crédit-temps de fin de carrière). Il est dispensé de toute prestation, la banque continue à alimenter l’assurance-groupe à 100% et maintient l’assurance-hospitalisation.

Rattrapage

Pourquoi cette volonté de faire baisser le cadre de la banque? Il semblerait que le nombre de managers baisse proportionnellement moins vite que le reste des effectifs, il y aurait donc un certain retard à rattraper du côté du cadre. Histoire de ne pas garder plus de managers qu’il n’en faut dans une maison dont les effectifs ne cessent de diminuer graduellement. Début 2013, BNP Paribas Fortis employait 5.000 collaborateurs de plus qu’aujourd’hui.