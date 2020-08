BNP Paribas Fortis résiliente face à la crise

Dépôts et prêts en hausse

"Dans des circonstances qui auraient été quasi inimaginables il y a juste un an, BNP Paribas Fortis est restée pleinement opérationnelle et nous avons continué à financer les particuliers comme les entreprises pour leur permettre de réaliser leurs plans et projets", se félicite le CEO Max Jadot dans un communiqué de presse.