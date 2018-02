BNP Paribas accroît son dividende, une aubaine pour l'Etat belge

Le groupe BNP Paribas fait état pour le 4e trimestre d'une croissance timide. L'activité retail belge engrange avec BNP Paribas Fortis toujours plus de crédits (+6,1%) et toujours plus de dépôts (+3,4%). Autre bonne nouvelle pour la Belgique: le dividende annoncé. Il devrait rapporter plus de 290 millions à l'Etat.