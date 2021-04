BNP Paribas entrevoit "une reprise progressive"

Les crédits aux particuliers sont en hausse de plus de 2% . Les dépôts progressent de plus de 7%. Seul bémol: la faiblesse des taux . Les revenus d'intérêts se tassent de 7,2%, là où les commissions progressent de 7,4%.

Lire aussi | Plus vous êtes riche et plus vous êtes chouchouté par votre banquier

BNP Paribas bat les attentes

Les revenus de la division de banque de financement et d'investissement affichent une croissance de 24,3%, tirée par les activités de marché compensant le recul des activités de taux fixes, devises et matières premières. Le coût du risque a été ramené à 896 millions d'euros, soit une baisse de 37% sur un an. Les provisions sur créances douteuses s’établissent à "un niveau faible et proche de 2019".