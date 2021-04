BNP Paribas et Crédit Mutuel s'allient dans le domaine de la télésurveillance

Les banques développent de plus en plus leurs activités en dehors de la sphère strictement financière. Dans cette perspective, le groupe BNP Paribas et le Crédit Mutuel annoncent aujourd'hui un rapprochement stratégique et industriel entre leurs filiales respectives, Protection 24 et Euro Protection Surveillance. Concrètement, cette dernière va acquérir Protection 24 tandis que BNP Paribas entrera au capital d'Euro Protection Surveillance.