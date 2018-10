BNP Paribas freiné par la banque de détail

→ A nouveau, la banque de financement et d'investissement du groupe a essuyé sur ce trimestre une baisse de ses revenus (-3,5% à 2,56 milliards d'euros), affectés par l'atonie des taux sur les marchés européens qui a particulièrement pesé sur son activité de taux, changes et matières premières.

La banque de détail en Belgique "montre une activité commerciale soutenue", affirme le groupe: → les crédits sont en hausse de 4,6% sur un an → Les dépôts augmentent de 3,8% → croissance des dépôts à vue et des comptes d’épargne → l’application mobile Easy Banking enregistre une hausse de 23% du nombre de ses d’utilisateurs

→ Dans la banque en ligne, Hello Bank atteint près de 3 millions de clients (+13,7% en un an) dont plus de 400.000 en France, tandis que Nickel comptabilise plus d'un million de comptes ouverts à fin septembre, dont 89.000 sur ce trimestre.