BNP Paribas gâte ses actionnaires, et donc l'État belge

Les voyants au vert

Saluant les bons résultats tant au niveau annuel qu'au titre du 4e trimestre, le CEO Jean-Laurent Bonnafé ajoute dans un communiqué: "Notre fonctionnement s’est transformé: il est plus efficace et plus digital au service des clients et des collaborateurs. Le groupe met activement en pratique sa politique ambitieuse d’engagement dans la société avec l’ambition d’être leader en finance durable."