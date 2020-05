BNP Paribas n'échappera pas au couperet du Covid-19

L'activité crédits et dépôts bat son plein chez BNP Paribas. Mais le groupe ne passe pas entre les gouttes de la crise sanitaire: ses bénéfices ont été amputés de 30% au premier trimestre et devraient l'être encore de 15 à 20% sur l'année.

Le moteur commercial belge du groupe BNP Paribas continue de tourner même pendant la crise sanitaire du coronavirus. Au cours du premier trimestre, l'octroi de crédits a progressé de 5% chez BNP Paribas Fortis , là où les dépôts ont augmenté de 5,4%. Néanmoins la baisse des valorisations boursières a pesé sur l'encours de l'épargne hors bilan qui a reculé de plus de 8%. "La banque de détail en Belgique montre un bon niveau d’activité commerciale sur l’ensemble du trimestre".

BNP Paribas Fortis affiche toutefois un produit net bancaire en baisse de plus de 3% à 885 millions d’euros. Les revenus d’intérêt reculent de 9 % plombés par la faiblesse des taux, mais compensé certes par une hausse des volumes de crédit. Les commissions progressent de plus de 15%, en lien avec la hausse de la production de crédits et des commissions financières.