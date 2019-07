BNP Paribas, "partenaire" de centres de détention controversés aux USA

Qualifié de "meilleure banque au monde pour la finance durable" l'an dernier, le groupe BNP Paribas est pointé du doigt pour les liens étroits de sa filiale américaine avec l'un des deux gestionnaires majeurs des centres de détention US où sont enfermés des immigrés clandestins et leurs enfants.

Institution de crédit et actionnaire

Que reproche-t-on à BNP? La filiale américaine du groupe a mené en 2017 un groupe d'établissements financiers ayant accordé deux lignes de crédit à GEO group pour un montant de 1,7 milliard de dollars. Le mois dernier, alors que la controverse enflait sur ces centres de détentions et les quelque 52.000 immigrés qui y sont enfermés, BNP a prolongé le délai de ces deux lignes. Quoi qu'il en soit, BNP apparaissait déjà dans les rapports annuels 2014, 2012 et 2010 de GEO Group au titre d'institution de crédits de la société.

Une responsabilité du management

Contacté, le porte-parole du ministre belge des Finances indique que la stratégie d'investissement est une responsabilité laissée au management de la banque. "Nous questionnerons le management nommé par l'État belge et vérifierons quels mécanisme et politique utilisent BNP Paribas pour les investissements durables."

D'autres ont déjà tourné le dos

D'autres banques, telles que Bank of Ameria, JPMorgan Chase et Wells Fargo, ont déjà indiqué rompre tout lien avec l'industrie privée des prisons. En cause, les rapports récemment publiés qui font état de conditions "dangereuses et insalubres" dans ces centres où sont aussi détenus des enfants.