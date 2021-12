BNP Paribas vend sa banque de détail américaine pour près de 15 milliards d'euros

Bank of the West quitte le giron du groupe BNP Paribas. Acquise en 1979, elle battra désormais pavillon BMO. Une opération à 14,5 milliards d'euros.

BNP Paribas annonce ce lundi dans un communiqué avoir conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour la cession de Bank of the West , qui opère ses activités de banque commerciale aux États-Unis, pour un montant de 16,3 milliards de dollars (environ 14,5 milliards d'euros).

Selon son rapport annuel 2020, Bank of the West représente environ 80 milliards de dollars de dépôts et compte 564 succursales.

"La considération de prix totale représente 1,72 fois la valeur de l’actif net tangible de Bank of the West et 20,5% de la capitalisation boursière de BNP Paribas, pour une contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du groupe au cours des dernières années d'environ 5 %", lit-on dans un communiqué.