BNP Paribas veut maintenir son dividende

BNP Paribas est resté solide au troisième trimestre et entend distribuer un dividende pour l'exercice 2020. En Belgique, BNPPFortis réalise "une bonne performance".

BNP Paribas a dégagé un bénéfice net de 1,89 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 2,3% sur un an malgré un contexte économique et sanitaire incertain, a annoncé le groupe bancaire ce mardi.

Le mastodonte français avait déjà traversé sans encombre le deuxième trimestre, alors caractérisé par l'explosion de la pandémie de Covid-19 et le confinement de nombreux pays.

De plus, l'été a été caractérisé par un rebond de l'économie, avant un probable nouveau plongeon au quatrième trimestre dû à la deuxième vague épidémique traversant de nombreux pays.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur bancaire, s'est stabilisé à 10,89 milliards d'euros au troisième trimestre (-0,1% sur un an), et ce, malgré l'appréciation de l'euro qui a pesé sur les bénéfices réalisés en autres devises. À périmètre et changes constants, le PNB a progressé de 2,1%.

La première banque de la zone euro en termes d'actifs a cependant augmenté ses provisions de près de 50%, à plus de 1,2 milliard d'euros, à fin septembre - un coût du risque toutefois en baisse de 202 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2020.

"Bonne performance" de BNP Paribas Fortis

Les différentes branches d'activités de la première banque européenne ont connu des destins différents. L'activité "Domestic markets", qui inclut la banque de détail en France ainsi que BNP Paribas Fortis en Belgique, a peu évolué sur un an, avec une baisse du chiffre d'affaires de 0,4%.

Vue en plein écran Max Jadot, CEO de BNP Paribas Fortis. ©Wouter Van Vooren

BNP Paribas Fortis réalise "une bonne performance", selon le groupe. Elle enregistre cependant un léger recul de son produit net bancaire (-0,3%) qui s'établit à 851 millions d'euros. Les revenus d'intérêt chutent de 2,8%, mais les commissions ont augmenté, quant à elles, de 6,9%, ressort-il des chiffres du groupe.

La production de crédit a augmenté de 2,5%, avec une hausse plus marquée dans les crédits immobiliers, tandis que les dépôts ont bondi de 4,5%, spécialement chez les particuliers. L'épargne hors bilan grimpe, quant à elle, de 1,6%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le résultat avant impôt chute de 15,1% par rapport à la même période en 2019, à 293 millions d'euros en raison "de l'impact de la hausse du coût du risque par rapport à un niveau bas au 9M19, notamment lié à un dossier spécifique et au provisionnement ex-ante pour pertes attendues". Le dossier en question serait celui de FNG, le groupe qui chapeautait Brantano, tombé en faillite au printemps.

La filiale belge publiera ses résultats détaillés plus tard ce mois-ci.

BNP Paribas a mis en réserve 50% du résultat en prévision de la distribution du dividende au titre de l'année 2020.

Dividende maintenu

Au niveau du groupe, la banque de financement et d'investissement (BFI ou CIB en anglais) a vu son chiffre d'affaires grimper de 17,4% sur un an, avec une "hausse des revenus dans tous les métiers et toutes les régions". À l'inverse, la division "International financial services" a vu son activité diminuer de 7,2%.

Forte de ces bons résultats, BNP Paribas indique déjà son intention de verser des dividendes pour l'exercice 2020, sans attendre les nouvelles directives de la Banque centrale européenne (BCE), qui doit se pencher sur le sujet en décembre. La banque annonce ainsi la "mise en réserve de 50% du résultat en prévision de la distribution du dividende au titre de l'année 2020 conformément à la politique de distribution du groupe".

Au printemps, alors que la BCE demandait aux banques de suspendre le versement des coupons afin de demeurer le plus solide possible en cette période de crise, BNP Paribas avait créé un certain émoi dans le monde de la finance en annonçant maintenir cette distribution dans un premier temps.

La question frappait particulièrement la Belgique, l'État fédéral étant le premier actionnaire du groupe français, tandis que BNP Paribas Fortis appartient à 100% à celui-ci. Alors que 1,9 milliard d'euros étaient censés remonter de Bruxelles vers Paris pour l'exercice 2019, le gouvernement belge était monté au front par la voix d'Alexander De Croo, alors ministre des Finances.

Finalement, BNP Paribas avait renoncé à rétribuer ses actionnaires, tandis que la filiale belge conservait également le pactole qui devait initialement atterrir chez sa maison mère.