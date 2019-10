Baisse du bénéfice de BNP Paribas en trompe l'oeil

BNP Paribas a dégagé un bénéfice net en baisse de 8,8% à 1,94 milliard d'euros au troisième trimestre, pénalisé par une comparaison annuelle défavorable et un coût du risque en hausse, qui masquent la performance commerciale du groupe bancaire.

Une fois exclus les éléments exceptionnels, le bénéfice de BNP Paribas ressort en hausse de 3,4% à 2,12 milliards d'euros, porté par la banque de financement et d'investissement (BFI) et les services financiers internationaux, a annoncé ce jeudi la banque dans un communiqué.

Les bénéfices de la banque de financement et d'investissement ont augmenté de 12% à 2,9 milliards d'euros en un an.

L'an dernier, une plus-value de 286 millions d'euros, tirée de la vente de 30,3% de l'établissement américain First Hawaiian Bank, avait compensé la hausse des frais de gestion. En revanche, ces mêmes frais ont encore augmenté de 2% en un an, dont 256 millions d'euros de coûts exceptionnels de transformation et de restructuration ce trimestre.