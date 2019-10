Banca Monte Paschi Belgio devient Aion

Ne dites plus Banca Monte Paschi Belgio, mais dites plutôt Aion. Après une présence de 72 ans en Belgique, la filiale belge de la plus vieille banque du monde vient d'annoncer son changement de nom. Réunis en assemblée générale extraordinaire la semaine dernière, les actionnaires de la banque ont donc validé le changement de dénomination. Désormais, la banque, reprise l'an dernier par le fonds d'investissement américain Warburg Pincus, s'appellera Aion et proposera des services de banque en ligne. Ce changement de nom vaut également pour le homebanking et pour l'application de la banque.