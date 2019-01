Banca Monte Paschi à nouveau en eaux troubles

Le titre de l'action BMPS a été suspendu ce lundi alors qu'il chutait de plus de 8%. Les appels de la BCE à accroître la provision pour créances douteuses font sursauter le marché.

Les difficultés de la banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena ne semblent pas encore s'inscrire au passé. Le cours de l'action de la plus vieille banque au monde a été suspendu lundi alors qu'il dégringolait de 8,5%. En cause, une mise en garde de la Banque centrale européenne quant aux risques de financements et de profitabilité de la banque, mais aussi à une trop faible position en capital. Le régulateur appelle donc pour les prochaines années l'établissement toscan à revoir à la hausse ses provisions pour créances douteuses.