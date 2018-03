Bancontact et Payconiq Belgium vont fusionner

Bancontact Company et Payconiq Belgium signalent leur intention de fusionner pour former une seule société, 'Bancontact Payconiq Company'. Les actionnaires des deux entités ont signé un accord lundi, à ce sujet.

♦ Payconiq Belgium est née en mai 2017 d'une initiative conjointe de ING, KBC et Belfius. L'appli Payconiq, solution de paiement à l'échelle européenne, avait été testée et lancée en Belgique. Plus de 45.000 commerçants sont connectés en Belgique. Fin 2017, l'appli avait été téléchargée plus d'un demi-million de fois.