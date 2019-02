Bank of America abandonne le nom de "Merrill Lynch"

C'est symbolique: Bank of America supprime le nom "Merrill Lynch" de la plupart de ses activités, y compris dans sa division banque d'investissement.

BoFa renouvelle son image à grands coups de marketing. Et pour ce faire, elle abandonne le nom "Merrill Lynch" dans la plupart de ses activités. Et elle rebaptise les activités de banque d'investissement et de marchés de capitaux BofA Securities. Ses activités de gestion de patrimoine s'appelleront désormais "Merrill".