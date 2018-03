Barclays paiera 2 milliards de dollars aux USA

Le département de la justice a précisé dans un communiqué que la banque britannique avait trompé les investisseurs sur la qualité des prêts auxquels étaient adossés ces titres et s'était rendue coupable d'actes de fraude postale et bancaire. Des filiales de Barclays avaient effectué 36 transactions comprenant des RMBS , selon le ministère américain. Elles "ont menti sur la qualité des prêts immobiliers contenus dans ces opérations", fustige le régulateur, qui va, à la suite de l'accord annoncé jeudi, retirer sa plainte et arrêter ses poursuites contre la banque.

Cet accord reflète donc "la détermination du département de la Justice de tenir pour responsables les banques et autres entités ainsi que les individus pour leur conduite frauduleuse", explique Richard Donoghue, le procureur fédéral du tribunal de New York.

Cet accord à l'amiable règle le plus important litige de la première banque britannique aux États-Unis et pourrait rassurer les investisseurs qui s'attendaient à une amende plus lourde. "Je suis satisfait que nous ayons pu parvenir à un arrangement juste et mesuré avec le ministère de la Justice", a déclaré le directeur général de Barclays, Jes Staley.