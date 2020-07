Belfius à la recherche d'un nouveau président

Six mois après que Jos Clijsters a proposé de rester deux ans de plus comme président de Belfius, la banque a lancé ses recherches pour lui trouver un successeur.

Belfius est à la recherche d'un successeur à Jos Clijsters, avons-nous appris de plusieurs sources. Selon nos informations, c'est le chasseur de tête Egon Zehnder qui mène la procédure. On ignore pour quelle date ce nouveau président doit être trouvé.

Belfius s'était déjà lancé l'an dernier à la recherche d'un nouveau président. Mais cette procédure risquait de déboucher sur une impasse, car la crainte était réelle que le favori, Filip Dierckx (ex-BNP Paribas Fortis) ne passe pas sous les fourches caudines de la Banque nationale et de la Banque centrale européenne. Les deux régulateurs doivent en effet déterminer si les administrateurs et les managers du secteur bancaire sont "fit and proper".