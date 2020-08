Belfius constitue une provision de près de 400 millions d'euros

Sans le coût du risque, Belfius aurait enregistré un résultat net de 421 millions d'euros au cours du premier semestre. Mais comme ses concurrents KBC et ING, le bancassureur a été contraint de constituer des provisions à hauteur de 393 millions d'euro s, dont 312 peuvent être considérés comme provisions ex ante.

Pour Marc Raisière, le CEO de l'enseigne, le plus important n'est pas là. Belfius a accordé 9,3 milliards d'euros de financement à long terme au cours des six prochains mois de l'année. "Belfius joue pleinement son rôle en soutenant l'économie en cette période inédite et imprévisible", se félicite-t-il.