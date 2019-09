Belfius entend se profiler comme l'assureur du XXIe siècle

Belfius Insurance a amorcé le virage numérique depuis quelques années et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le cinquième acteur du marché belge a présenté ce lundi plusieurs nouveautés qui tiennent en poche et qui doivent lui permettre d'aller "au-delà de l'assurance".

Déjà annoncée, l'arrivée de Jaimy sur l'application mobile de Belfius sera effective dans les tout prochains jours . Cette plateforme numérique met en relation des professionnels de la construction dans une dizaine de domaines (chauffage, menuiserie, plomberie, etc.) avec des propriétaires devant effectuer des petits travaux.

La principale nouveauté concerne myBo , un chatbot qui permet de déclarer ses sinistres en ligne . L'assuré aura dorénavant la possibilité d'ouvrir une fenêtre dialogue via laquelle il pourra donner les circonstances de l'accident, générant l'ouverture d'un dossier en temps réel. Lors de la phase test qui a démarré en mai, 415 dossiers ont ainsi été initiés automatiquement, dont 80% ont été finalisés en ligne.

"L'objectif n'est pas de réduire les effectifs, assure Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Insurance. Cela libère du temps pour les gestionnaires qui doivent s'occuper de clients qui en ont besoin. Aujourd'hui plus qu'avant, ceux-ci attendent une réponse rapide en cas de problème."

Consommateur "phygital"

Avec ces nouveaux produits, Belfius veut aller "au-delà de l'assurance", selon le slogan martelé par Dirk Vanderschrick. "Le numérique est un levier de la satisfaction de nos clients. Nous voulons leur rendre la vie plus facile", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il n'y avait aucune intention de se servir des nouvelles technologies pour couper dans les effectifs .

"Le consommateur est aujourd'hui 'phygital'", explique le CEO, c'est-à-dire qu'il utilise à la fois les canaux physiques et digitaux. Il entend ainsi promouvoir un modèle omnicanal alliant intelligence artificielle et technologies d'une part, expertise et conseil humain d'autre part.