Belfius entre au capital d'Immovlan et veut toujours être plus qu'une banque

Belfius prend quasiment un tiers du capital du site de recherche immobilière. Une manière d'élargir son offre à des services non bancaires et de fidéliser sa clientèle.

Avec Immovlan, Belfius entend développer son écosystème immobilier. Le marché belge représente pas moins de 75 milliards d'euros de dépenses par an , la brique restant la forme d'épargne et d'investissement préférée des particuliers. Immovlan, qui enregistre en moyenne 4,5 millions de visites et 300.000 contacts par mois , propose quelque 140.000 biens à louer ou à vendre. Une fabuleuse mine d'or sur laquelle le bancassureur compte dorénavant capitaliser.

L'arrivée de Belfius dans le capital d'Immovlan donne le cap que prendra le développement de la plateforme: "mobile first". Ainsi, depuis l'application, un candidat acquéreur pourra par exemple consulter une offre , procéder à une visite virtuelle , recevoir une proposition de crédit hypothécaire pour financer l'achat et ensuite encore conclure un ou plusieurs contrats d'assurance à cet égard.

Beyond banking

Il s'agit là d'une nouvelle immersion dans l'immobilier pour Belfius. A l'automne 2018, le bancassureur public sortait pour la première fois des sentiers financiers pour lancer Jaimy , une plateforme devant faire le lien entre les propriétaires et les réparateurs. Celle-ci a intégré l'application mobile de Belfius dans la foulée et connaît aujourd'hui un succès croissant, selon Marc Raisière. "Jaimy sera rentable dès l'an prochain, conformément à nos prévisions", se félicite-t-il.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du "beyond banking", par lequel les établissements bancaires proposent des services non financiers pour les garder au sein de leur écosystème. En poursuivant cette stratégie, Marc Raisière concrétise un peu plus sa volonté de faire de Belfius "plus qu'une banque". Il confie par ailleurs que d'autres accords dans cette optique seront bientôt annoncés. Comme une participation au site de vente de voitures d'occasion Gocar.be, lui aussi détenu par Rossel et Roularta? "Je ne dis jamais jamais", répond Marc Raisière.