Belfius et KBC dans l'élite des applications mobiles

Alors que la pandémie a encore fait diminuer le recours à l'argent liquide, le besoin d'une application mobile performante s'est fait encore plus pressant pour les banques et leurs clients. De ce point de vue, deux établissements belges s'en tirent particulièrement bien selon une étude réalisée par le cabinet de conseil Sia Partners.

Les bancassureurs belges Belfius et KBC trônent ainsi respectivement en deuxième et quatrième place du classement général de cette analyse portant sur 79 applications issues de dix pays .

Les autres banques belges à la traîne

"En Belgique, on remarque que les banques indépendantes, telles Belfius, KBC et Argenta, ont davantage d'agilité que celles faisant partie d'un grand groupe international", explique Anthony Wolf, associate partner chez Sia. "Elles ont un objectif clair et un contact direct avec l'implémentation de leur app, là où les plus grosses structures font face à des procédures plus lourdes."