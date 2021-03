Belfius lance Beats avec Proximus, en attendant Banx...

Belfius a dévoilé la première partie de son partenariat avec Proximus. La banque lance dès mercredi Beats, un nouveau service combinant compte en banque et abonnement télécom.

Il y a neuf mois, Belfius faisait une annonce inédite. La banque belge se verrait bien s'allier à son équivalent télécom Proximus. Un partenariat inédit pour deux géants issus de secteurs ne partageant, à première vue, pas grand-chose. À l'époque, la volonté était toutefois la même des deux côtés: proposer une offre globale de services, allant bien au-delà de leur activité propre. L'aspect le plus concret du partenariat se nomme Banx. Une néo-banque portée par l'opérateur et qui bénéficiera des précieux conseils et des infrastructures de Belfius. Pour l'heure, le descriptif n'est guère beaucoup plus détaillé. Le lancement de la néo-banque est prévu pour septembre. Informations à suivre.

"L'offre qu'on fait à du sens. On ne s'est pas décidé du jour au lendemain à vendre des biscuits." Olivier Onclin Responsable private, business & retail bank de Belfius.

Trois abonnements possibles

Mais comme dans tout partenariat digne de ce nom, la collaboration est évidemment prévue pour que tout le monde y gagne. Proximus aura Banx. Pour Belfius, ce sera Beats. Quitte à décevoir les fans de musique, rien à voir ici avec les casques audio signés Dr. Dre. Ce nouveau service permettra à la banque de vendre directement des abonnements télécoms via son réseau. Dès ce mercredi, la banque lance une première version test de son offre dans quelques agences physiques. Concrètement, il sera possible de combiner trois types de comptes avec trois offres télécoms, allant du simple abonnement GSM au pack complet, comprenant également abonnement TV, internet et téléphone fixe. "L'idée est que le client ressorte de l'agence avec son nouveau compte et sa carte SIM", lance Olivier Onclin, responsable private, business & retail bank de Belfius. La banque précise également qu'elle s'engage à soutenir une œuvre à chaque ouverture de compte.

"On ne sait pas tout bien faire. Il faut donc se focaliser sur des marchés sur lesquels nous pouvons vraiment amener une plus-value." Olivier Onclin

Prendre son abonnement de téléphone chez son banquier est une première étonnante. Mais pour le responsable, elle n'est certainement pas incohérente. "L'offre a du sens. On ne s'est pas décidé du jour au lendemain à vendre des biscuits", assure le responsable qui rappelle la volonté de la banque de devenir un partenaire proposant des services plus larges que le monde bancaire. Devenu également assureur il y une dizaine d'années, Belfius s'intéresse aussi de plus en plus au monde de l'immobilier, en témoigne son partenariat récent avec ImmoVlan. "On ne sait toutefois pas tout bien faire. Il faut donc se focaliser sur des marchés sur lesquels nous pouvons vraiment amener une plus-value", précise le patron qui ne verrait pas l'intérêt d'une telle collaboration dans un secteur comme l'énergie, par exemple.

Vue en plein écran La nouvelle offre de Belfius portera le nom de BEATS. ©Belfius

Personnel formé

La nouvelle diversification a évidemment demandé un brin d'adaptation. Ce fut notamment le cas auprès de ses employés, plus habitués à parler crédit que connexion haut débit et abonnement avec datas illimitées. "On a effectivement dû former notre personnel à vendre un nouveau produit. On avait donc quelques craintes. Au final, tout s'est très bien passé. Ils étaient enthousiastes à l'idée et comprennent la démarche", assure Olivier Onclin. La banque ne devient toutefois certainement pas une extension des boutiques de l'opérateur. Une fois l'abonnement pris, le suivi se fera par Proximus, forcément le plus à même pour gérer ses clients.