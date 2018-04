"Belfius manque de courage avec Arco"

Selon lui, l'unique raison pour laquelle Belfius ne suit pas l'avis de Deminor en mettant la valeur de ces parts à zéro réside dans un conflit d'intérêts. "N'oubliez pas que ce sont eux qui ont vendu les parts Arco et qui ont toujours clamé qu'il s'agissait d'un investissement sûr. Mettre ces parts à zéro signifie que Belfius doit aller à l'encontre d'une politique suivie des années durant."

De son côté, Geert Lenssens, avocat chez SQ Law qui représente les groupes "Geld terug van Arco" et "Arcoparia's" ne soutient guère plus l'action de Belfius. "La question est de savoir comment les clients vont interpréter cette communication. Elle est d'un côté trop vague et de l'autre trop optimiste. Les coopérateurs d'Arco restent nourris de faux espoirs. Belfius donne toujours l'impression que tout rentrera dans l'ordre, mais c'est faux. La banque doit clarifier les choses, surtout une banque qui a l'intention de faire son entrée sur les marchés."