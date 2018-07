Belfius n'est toujours pas cotée, mais la facture est déjà de 10 millions

Si depuis son sauvetage de la banque belge, l'État affirmait ne pas avoir vocation à détenir à long terme une banque, c'est l'été dernier que le gouvernement Michel prenait la décision de procéder à une privatisation partielle de Belfius. Il se fondait sur une étude du consortium Bank of America/Merrill Lynch/Eubelius/KPMG. Noura et Clairfield ont quant à eux été désignés comme conseillers financiers, et Freshfields comme conseiller juridique des autorités. En outre, un syndicat de banque d'affaires (chargé du placement des titres) a été désigné, qui comprend Citibank, KBC, Belfius et Fortis.