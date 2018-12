Belfius ne veut plus des salaires à l'ancienneté

Chez Belfius, les syndicats sont en blocus. Ils ont reçu vendredi de la part de la direction une proposition globale sur une nouvelle politique salariale qui rompt avec la tradition maison, proposition qu’il s’agit à présent d’analyser dans ses moindres effets et ensuite de soumettre en assemblée au personnel. Le syndicat chrétien (CNE-LBC), majoritaire, réunit ses membres ce jeudi. Bon à savoir, l’accord d’une seule fraction syndicale suffit pour avancer, mais la banque mise sur une adhésion plus large. Suspense.

Si un syndicat dit OK, la rémunération variable sera accordée sur base discrétionnaire, vouée à celles et ceux "qui font la différence".

Les employés touchant moins que le salaire moyen donné par le marché verront leur rémunération progresser davantage que ceux qui touchent plus que ce point de référence. L’idée ici est de rémunérer mieux les collaborateurs dont le salaire est plus bas.

Tout ceci concerne la rémunération fixe. En sus, la banque propose de revoir aussi le variable de plusieurs manières. Si cela passe, les primes ne seront plus accordées sur base d’évaluations annuelles (elles devraient d’ailleurs disparaître, pour faire place à des entretiens tous les 18 mois, orientés sur l’évolution future de chacun) mais être laissé à la discrétion de la hiérarchie, qui entend ainsi gratifier "celles et ceux qui font la différence", nous revient-il à bonnes sources.

Variable discrétionnaire

La banque ne souhaite pas commenter mais confirme le fait qu’une proposition globale est sur la table. Ce budget discrétionnaire est de 1,7 million d’euros pour l’ensemble du personnel de la banque, dont 1,5 million pour les cadres et 200.000 euros pour les employés. Ces derniers découvrent ainsi la rémunération variable, rendue possible par ce nouveau système. Ces primes "one shot" seront attribuées au choix en cash ou en warrants et interviendront peu après la prestation qui mérite bonus (dans le jargon, on dit "spot award", récompense sur le moment).