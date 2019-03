Belfius renforce l'ancrage belge de sa collection d'art

Belfius compte renforcer l’ancrage de sa prestigieuse collection d’art en Belgique via une modification de ses statuts. Avec près de 4.300 œuvres, il s’agit de la plus grande collection d’art belge.

Le 19 mars prochain, Belfius organise une assemblée générale extraordinaire portant sur la modification de ses statuts . Dans la convocation à l’assemblée, on peut lire que la banque compte insérer une clause renforçant l’ancrage belge de sa prestigieuse collection d’art qui, avec près de 4.300 œuvres , constitue la plus grande collection d’art belge.

L’approbation de cette clause ne devrait pas poser de problème puisque l’Etat belge est, via la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI), le seul actionnaire de Belfius depuis le sauvetage de la banque qui a suivi la chute du groupe Dexia, en 2011.

La proposition de renforcer l’ancrage de la collection via les statuts de la banque a été prise après concertation entre le gouvernement fédéral et les ministres de la Culture des communautés flamande et française. Une autre option prévoyait le transfert de la collection dans une fondation privée, mais cette solution est apparue comme complexe et onéreuse. Car dans ce cas, toutes les œuvres d’art auraient dû être évaluées et un budget de fonctionnement spécifique prévu. Actuellement, les frais de gestion de la collection sont intégrés dans les frais généraux de Belfius.