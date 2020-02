Belfius verse un dividende de 261 millions d'euros à l'État

Belfius va verser un dividende total de 261 millions d'euros à l’Etat fédéral , son actionnaire unique via la SFPI, pour l’exercice 2019. Cette somme comprend les 100 millions d’euros déjà versés à titre d’acompte au mois d’août dernier. Il s’agit d’une chute significative par rapport aux deux dernières années , lors desquelles le bancassureur avait rétribué son actionnaire à hauteur de 363 millions d’euros à chaque fois.

Prêts en hausse dans tous les secteurs

En termes de production de crédit également, Belfius a enregistré une croissance significative en 2019: l’octroi de crédits à long terme pour les clients particuliers est en hausse de 30% pour atteindre 8,8 milliards d’euros, tandis que pour les clients Business/Corporate et le secteur Public et Social, l’augmentation se chiffre respectivement à 6% (9,4 milliards d’euros) et à 21% (2,3 milliards d’euros).