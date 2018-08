Belfius versera un dividende intérimaire de 100 millions d'euros à l'Etat

• Belfius a enregistré au premier semestre un résultat avant impôts de 473 millions d’euros et après impôts de 335 millions d'euros.

• La croissance organique de l’épargne et des placements atteint 2,6 milliards d’euros (+ 22%), le plus haut niveau enregistré depuis 2011 .

Cette dynamique commerciale permet la réalisation d’un résultat solide de 473 millions d’euros avant impôts et de 335 millions d’euros après impôts et nous offre amplement la possibilité de verser, cette année encore, un dividende intérimaire d’un montant de 100 millions d’euros à l’Etat belge.

"Les résultats semestriels 2018 confirment la solidité financière de Belfius (...). Malgré le contexte de taux bas persistant et la volatilité du marché, la banque enregistre une croissance dans pratiquement tous les domaines clés et démontre une fois de plus sa valeur ajoutée pour l'économie belge", explique la banque.