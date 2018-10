Belfius veut devenir le numéro trois de l'assurance en Belgique

Entre les ventes d’assurances dans le réseau bancaire et les nouveautés digitales, Belfius Insurance progresse et nourrit de grosses ambitions. La maison vise désormais le top 3 des assureurs belges. Ce qui peut difficilement s’envisager sans croissance externe.

Belfius Insurance, l’autre branche à côté de la banque, est en développement depuis quelques années et assure une part croissante des revenus de la maison. Sur les six premiers mois de l’année, l’assurance a réalisé 288 millions d’euros, soit un quart des revenus de Belfius. En hausse de 17% sur un an.

Jusqu’ici, la branche assurances de Belfius a essentiellement crû en vendant plus de produits d’assurances aux clients de la banque. Cela progresse bien mais il y reste un sacré potentiel puisque, aujourd’hui, seuls 12% des clients bancaires ont un produit d’assurance non-vie chez Belfius. Peut mieux faire.

27 milliards € Le marché de l’assurance en Belgique, c’est 27 milliards d’euros de primes encaissées par an. Gagner 1%, c’est donc vendre 270 millions d’euros de plus.

La maison veut à présent aller plus loin que ce "cross selling". Belfius Insurance veut en effet gagner des parts de marché en misant sur les possibilités commerciales qu’apporte le digital. C’est comme ça que Jaimy vient d’être lancée, une plateforme digitale faisant le lien entre des propriétaires de logement (clients ou pas) et des corps de métier pour des travaux de peinture, plomberie, électricité, pose de fenêtre.

Rien à voir avec la bancassurance mais, c’est un service au client jugé utile par Belfius. C’est aussi une façon de diversifier les sources de revenus (Belfius se rémunère ici auprès des réparateurs lorsqu’ils remettent une offre).

L’enseigne lance aussi une approche entièrement digitale pour l’assurance auto, où tout est censé pouvoir se faire via le smartphone, que ce soit une offre de prix (en rentrant son numéro de plaque), la souscription ou encore la gestion d’un sinistre.

Cinquième

Entre ventes d’assurance aux clients bancaires et nouvelles offres digitales pour tenter de faire la différence sur le marché, Belfius déclare des ambitions élevées sur le terrain des assurances. "Nous voulons devenir le numéro trois du marché d’ici 2023 au plus tard", dit Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Insurance.

Passer de la 5e à la 3e place, cela veut dire dépasser KBC et Ethias qui pèsent clairement plus lourd, comme le situe l’infographie ci-dessus. Sachant qu’un pourcent représente 270 millions d’euros de primes encaissées.

Vue en plein écran ©MEDIAFIN

En 2017, Belfius a ravi la 5e place à P&V en passant au-dessus des 6% de part de marché. Seul Allianz a mieux progressé l’an dernier parmi les 10 plus gros assureurs actifs en Belgique. La filiale du groupe allemand a gagné 1% l’an dernier et deux places dans le top 10, passant devant Baloise et NN.

Dirk Vanderschrick veut donc aller beaucoup plus loin et chiffre l’ambition. "En banque, la part de marché de Belfius est de 15%, nous devrions pouvoir atteindre le même niveau en assurances."

Progresser à ce point peut difficilement s’envisager sans croissance externe. "Nous sommes convaincus qu’une consolidation est nécessaire dans le secteur et nous jouerons un rôle important", prolonge le CEO. "La taille va devenir importante, car il faut être capable d’assumer les investissements indispensables", en particulier pour gagner la bataille du digital.

Des envies d’acquisition, dites-vous? "Oui, si des opportunités se présentent. Pas dans le courtage, ce n’est pas ce que nous cherchons, mais ailleurs, oui."

Du spectacle

Et c’est là que les regards se tournent vers Ethias. Dans le marché, tout le monde (ou presque) s’attend à ce que cela bouge de ce côté-là après les élections législatives de mai 2019. Les trois grands actionnaires d’Ethias (l’État fédéral, les Régions wallonne et flamande, chacun à 32%) ont convenu de ne pas bouger avant le scrutin du printemps prochain. Le CEO Philippe Lallemand a donc encore quelques mois pour venir avec un plan pour la suite. On rappellera en passant que lui aussi nous a récemment parlé de croissance externe…