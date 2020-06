Bon cru 2019 pour Crelan, impatient d'intégrer AXA

La banque coopérative se félicite de solides performances pour l'exercice 2019, et attend la finalisation de l'acquisition d'AXA Banque Belgique, prévue pour la fin d'année.

Les principaux indicateurs sont au vert, avec une hausse de la production et des encours crédits . "Nous avons réalisé de très bons résultats commerciaux, malgré l'environnement de taux bas, en faisant beaucoup de volume", explique Philippe Voisin.

"C'est un peu dommage", estime Luc Versele, le président du conseil d'administration de Crelan. "Nous ne sommes pas cotés en bourse et notre dividende est modeste. Nous ne rétribuons pas du gros capital, mais de petits actionnaires. Avec la crise du coronavirus, tout petit revenu supplémentaire est le bienvenu. C'est un mauvais signal."

Crelan peut se targuer d'un ratio de solvabilité CET1 de 21,03% et un ratio de liquidité de 167,60%, ce qui la place parmi les meilleures élèves de la classe, font valoir ses deux dirigeants.

Acquisition d'AXA en cours

Philippe Voisin et Luc Versele sont également revenus sur l'acquisition d'AXA Banque Belgique. Celle-ci devait être parachevée pour cet été, mais le confinement a retardé le closing, qui devrait se matérialiser en fin d'année. Alors que des problèmes d'intégration IT, de gouvernance et de capitaux ont été évoqués pour expliquer ces atermoiements, le CEO a battu ces affirmations en brèche.