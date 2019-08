Bon premier semestre pour ING Belgique

La filiale présente un bon bulletin financier semestriel alors que, du côté de la maison mère néerlandaise, le bénéfice se tasse (-3%) et les coûts augmentent (+4%).

Sur les six premiers mois de l'année, ING Belgique a réalisé un bénéfice net de 303 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à la même période un an plus tôt.