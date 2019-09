Bond du résultat net consolidé de BNP Paribas Fortis

Le produit net bancaire de BNP Paribas Fortis s'est établi à 4,014 milliards d'euros (+3,7%). En Belgique, les revenus ont chuté de 1,8% "en raison d'une baisse de la marge sur les dépôts dans la banque de détail, liée à l'environnement persistant de taux bas, et malgré un bon développement des crédits et des commissions". Les autres activités (Arval, Leasing Solutions, Personnal Finance, etc.) du groupe ont quant à elles progressé de 10,4%.

"Dans un contexte international mouvementé, marqué par un ralentissement de la croissance, et malgré la pression des taux continuellement bas, nous avons réussi aussi bien à maintenir nos revenus qu'à financer les projets de particuliers et d'entreprises belges, et ce de manière efficace et durable", se félicite Max Jadot, le CEO de BNP Paribas Fortis.