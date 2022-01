Bpost banque à 100% dans les mains de BNPP Fortis

La joint-venture bancaire entre bpost et BNPP Fortis a vécu, la banque passant entièrement dans les mains du second.

BNP Paribas Fortis a finalisé le rachat des 50% qu'il ne possédait pas encore dans bpost banque. Annoncée il y a un peu plus d'un an, l'opération a été clôturée ce lundi après approbation par les autorités de contrôle (BNB et BCE) et de la concurrence.