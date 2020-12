Bpost banque reprise à 100% par Fortis

Bpost et BNP Paribas Fortis détenaient le bancassureur à 50-50 dans le cadre d'une convention courant jusque 2021. BNPPF deviendra seul maître à bord. Montant de l'opération? Entre 100 et 200 millions d'euros.

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Bpost banque. Détenue jusqu'ici à 50-50 par l'opérateur postal et BNP Paribas Fortis, le bancassureur va changer de mains, a-t-on appris mercredi en soirée. À la manœuvre? BNNPF qui devrait reprendre la totalité des parts, à un prix qui devrait se situer "dans une fourchette comprise entre 100 et 120 millions d'euros", évoquent les deux parties. Une lettre d'intention non contraignante a été signée par les deux parties.

À ce jour, les principaux produits de bancassurance distribués par Bpost banque, par le biais de bpost, comprennent des comptes à vue, des comptes d'épargne, des comptes à terme, et des certificats de dépôts et de fonds. Via BNP Paribas Fortis, l'entreprise propose aussi des produits structurés tels que des assurances accident et/ou maladie et des produits liés aux rentes et pensions, en ce compris les assurances-vie ‘branche 21’ et ‘branche 23’ proposées par l'assureur attitré de BNNPF, AG Insurance.