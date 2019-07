Brèche de sécurité massive chez la banque américaine Capital One

Une hackeuse a accédé aux données de 106 millions d'utilisateurs de cartes de crédit fournies par la banque. C'est l'une des plus grosses brèches de cybersécurité qu'ait rencontré une banque de grande taille aux Etats-Unis.

Vent de panique au sein du cinquième plus gros émetteur de cartes de crédit américain alors que les données de quelque 106 millions d'utilisateurs ont été subtilisées par une hackeuse. La banque Capital One Financial , qui a découvert la brèche le 17 juillet dernier, stockait ces informations sur un serveur d'informatique dématérialisée (un cloud) appartenant à Amazon.