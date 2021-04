Brian Armstrong, un petit pas en bourse, un grand pas pour la cryptomonnaie

Coinbase, la plateforme d'échange de cryptomonnaies débarque en Bourse mercredi. Son fondateur, Brian Armstrong les fait rentrer par la grande porte à Wall Street.

Les cryptomonnaies ont leurs fervents supporters et leurs ardents opposants. Mais que l'on craigne ou non cette monnaie décentralisée et dématérialisée, la folie autour du bitcoin et consorts continue. Brian Armstrong en est la preuve vivante. Cet ancien ingénieur logiciel d'Airbnb a cofondé, avec Fred Ehrsam, Coinbase en 2012. La plateforme permet d'acheter et de vendre une cinquantaine de cryptomonnaies, dont le bitcoin et l'ether.

Elle revendique 56 millions d'utilisateurs et un peu plus de 6 millions de personnes réalisant des transactions chaque mois, selon des estimations de ses résultats du premier trimestre, publiées début avril. La compagnie a profité de l'ascension fulgurante des cryptomonnaies depuis un an. Le bitcoin est par exemple passé de 6.500 dollars en avril dernier à plus de 62.000 dollars mardi. Dans le sillage de la reine des cryptomonnaies, d'autres devises virtuelles, comme l'ether, Litecoin ou Stellar Lumens, ont aussi bondi.

Pour Brian Armstrong, cet engouement s'est traduit par un chiffre d'affaires en plein boom. En l'espace d'un an, le chiffre d'affaires de Coinbase a presque décuplé s'établissant à 1,8 milliard de dollars au premier trimestre. Son profit, dans une fourchette comprise entre 730 millions et 800 millions de dollars, a été multiplié par 25.

N°1 de la Crypto

Le CEO de Coinbase est l'homme le plus riche parmi les entrepreneurs et investisseurs de la cryptomonnaie, selon un classement établi en février dernier par Forbes qui jugeait sa fortune à 6,5 milliards de dollars.

Mais l'explosion du bitcoin a continué depuis. Rien que ses 39,6 millions d'actions de Coinbase équivalent à une fortune de 13,6 milliards de dollars selon CNCB qui se basait sur une action à 343,6 dollars.

Il devrait directement voir son patrimoine exploser alors que Coinbase a choisi la cotation directe, qui ne lui permet pas de lever d'argent frais, mais offre aux actionnaires déjà présents à son capital – les fondateurs, les employés et les investisseurs historiques – la possibilité de vendre leurs participations sur le marché.

L'ascension de Coinbase n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Armstrong s'est retrouvé au milieu d'une polémique en septembre dernier quand il a appelé ses employés de ne pas verser dans l'activisme qui "pouvait détruire beaucoup de valeur dans la plupart des entreprises, à la fois en étant une distraction et en créant une division interne", alors que les manifestations pour la justice raciale étaient à leur comble aux États-Unis. Quelques mois plus tard, des employés noirs décrivaient au New York Times des traitements injustes et de discrimination au sein de l'entreprise.

Rien de tout cela ne créa de préjudice à la croissance de Coinbase. Il est néanmoins écrit en toutes lettres dans le prospectus que miser sur Coinbase est aussi miser sur son fondateur.