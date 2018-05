Bulle d'oxygène pour Monte di Paschi qui sort du rouge

Alors que la banque italienne avait enregistré une perte de 169,2 millions au premier trimestre il y a un an, elle a enregistré un bénéfice net de 187,6 millions sur les trois premiers mois de l'année.

Le pire serait-il passé? La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS) , qui a bénéficié d'un sauvetage public, a en tout cas annoncé vendredi avoir enregistré un bénéfice net de 187,6 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 169,2 millions un an plus tôt, un résultat meilleur qu'attendu.

Recapitalisation préventive

Plus vieille banque de la planète, la Monte dei Paschi di Sienna a bénéficié d'une "recapitalisation préventive" l'an passé, alors qu'elle était considérée comme le maillon faible du système bancaire italien. Cette recapitalisation s'est traduite par une injection de fonds publics et la mise à contribution de détenteurs d'obligations subordonnées. Son premier actionnaire est désormais le ministère italien des Finances et l'Economie qui contrôle 68,2% de son capital.