Caixa et Bankia s'unissent pour créer un géant espagnol

Les conseils d'administration ont validé le rapprochement entre Caixa et Bankia. La nouvelle entité détrônera Santander et BBVA en termes d'actifs gérés.

L'information était tombée début septembre Caixa discutait fusion avec la banque détenue par l'Etat, Bankia . Objectif: créer la plus grande banque espagnole avec plus de 650 milliards d'euros d'actifs.

L'opération, désormais validée par les conseils d'administration des deux établissements, devrait générer environ 770 millions d'euros de synergies et 290 millions d'euros de revenus supplémentaires par an. Des craintes émergent par ailleurs déjà sur les répercussions de ce rapprochement sur l'emploi. Le journal économique espagnol Expansion a déjà avancé le risque de voir près de 9.000 postes supprimés.

Tout bénef!

Le feu vert des conseils des deux banques fait suite à d' âpres négociations auxquelles a participé l'Etat espagnol, premier actionnaire de Bankia avec 61,8%. L'Etat avait en 2012 injecté plus de 22 milliards d'euros dans la banque pour lui éviter d'être emportée par la crise financière.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a d'ores et déjà déclaré que ce rapprochement avait "des aspects très positifs". Il souligne le bond de l'action Bankia depuis l'annonce de l'étude du rapprochement (+33%) et l'intérêt pour la participation de l'Etat et le remboursement de l'aide.