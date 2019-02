Cent "seniors" de chez AXA payés pour rester à la maison

Chez AXA Banque, près de 100 travailleurs seniors pourront rester à la maison tout en conservant une partie de leur salaire. La banque, qui emploie plus de 850 personnes en Belgique, va à l’encontre de la volonté du gouvernement fédéral, qui vise à maintenir plus longtemps au travail les travailleurs âgés. Suite à l’accord gouvernemental de l’été 2017, un système d’amende – officiellement une "prime d’activation" représentant de 10 à 20% du salaire du travailleur mis de côté – a été mis en place pour décourager les entreprises de procéder à des départs anticipés. Chez AXA, on confirme que la banque paiera un supplément de 15% à l’ONSS.