Chez BNP Paribas Fortis, le feu vert syndical n'est pas encore acquis

BNP Paribas Fortis table sur les départs "naturels" (1.800 à 2.000 sur trois ans: démissions, retraites, etc.) mais aussi sur des départs "volontaires" (800 à 1.000 sur trois ans). Pour ces derniers, la banque compte beaucoup sur l’attrait des départs anticipés, dont elle a déjà largement pu constater le succès. La maison n’en est pas à son premier EDP (pour "early departure plan"), à chaque fois ce fut un carton auprès des employés plus âgés, sous la forme d’un crédit-temps fin de carrière à mi-temps avec compensation par la banque et dispense de prestations. Cette fois, la proposition sera faite aux collaborateurs de 58 ans ou plus, dont l’ancienneté est d’au moins 25 ans.