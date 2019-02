Chez BNPP Fortis, les syndicats disent "non" ou "bof"

Pour le syndicat libéral, c’est non. Pour les autres, la copie de la direction est à améliorer.

Le syndicat libéral (CGSLB) a déjà fait savoir sa position et c’est un "non" catégorique. "Nous n’accepterons jamais que nos collègues doivent mettre la main à la poche (via une augmentation du temps de travail à salaire égal, NDLR) pour permettre le départ anticipé d’autres collègues", lit-on dans un tract "bleu" ce lundi.