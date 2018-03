Chez Belfius, 400 millions sont disponibles pour régler le cas Arco

Dans quelques jours, les 42% détenus jusqu’ici par le groupe Arco dans Auxipar changeront de mains et passeront pour l’essentiel dans celles de Belfius, déjà actionnaire à 39,7% (via sa filiale Belfius Insurance), a appris L’Echo.

800 millions d’euros récupérés

Selon nos informations, une fois l’opération Auxipar bouclée, les cessions d’actifs auront permis aux liquidateurs d’Arco de récupérer au total quelque 800 millions d’euros, soit plus de 230 millions d’euros en plus que ce qu’en donnait Deloitte au moment de la mise en liquidation.

En liquidation depuis 2011

Pour rappel, le groupe coopératif Arco était le bras financier du Mouvement ouvrier chrétien (MOC en français, ACW en flamand, rebaptisé Beweging.net). Arco est en liquidation depuis fin 2011 et le démantèlement de Dexia, dont il était un des principaux actionnaires. Près de 800.000 coopérateurs, en grande majorité flamands, y ont pris des parts, qui ne valent plus rien aujourd’hui.

400 millions d’euros dispo chez Belfius pour le deal Arco

La solvabilité de la banque permet en effet cette remontée de cash. La maison affichait fin décembre une solvabilité de 15,9%. Belfius est tenue d’évoluer au-dessus de 11,25% aux yeux de la Banque centrale européenne et en interne, l’objectif est de 15,5%. A ce niveau-là, il y a de quoi sortir 400 millions d’euros dès à présent. Autrement dit, ce n’est pas (ou plus) l’argent qui pose un problème dans le dossier Arco. En additionnant les montants disponibles chez Arco et Belfius et en y ajoutant l’abandon de créances par des organisations sociales liées au mouvement chrétien (syndicat, mutualité, etc.), l’argent est là.