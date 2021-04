Citibank veut s'adresser aux PME belges

Citigroup a annoncé vouloir étendre son empreinte globale en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient via, notamment, le rachat de banques locales. Le géant bancaire américain se renforcera notamment en Belgique.

Raymond Gatcliffe, directeur de Citi Commercial Bank dans la région EMEA, a annoncé le recrutement de quelque 25 employés , dont des banquiers et des responsables des risques et du contrôle cette année.

Les acteurs ciblés par Citibank en Belgique sont ceux qui opèrent à l'international et enregistrent un chiffre d'affaires d'au moins plusieurs centaines de millions d'euros.

Objectif PME

Auke Leenstra, responsable de la division Benelux précise qu'après les grandes institutions et les grandes entreprises la banque veut se tourner vers les entreprises de taille moyenne. Les acteurs ciblés sont ceux qui opèrent à l'international et enregistrent un chiffre d'affaires d'au moins plusieurs centaines de millions d'euros.

Pas forcément des crédits

Citibank souhaite se concentrer sur une offre de paiements, de gestion des risques, de devises, de capitaux et de conseils. "C'est une offre dont nous disposons déjà. Nous la proposerons désormais également à des sociétés bien positionnées en Europe, aux États-Unis et en Asie, qui souhaitent se développer davantage avec un banquier et un système."